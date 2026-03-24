Secondo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,722 €l per la benzina e 1,985 €l per il gasolio, in autostrada 1,788 €l per la benzina e 2,055 €l per il gasolio. "Oggi, non solo in tutta Italia i prezzi sono saliti, sia per la benzina che per il gasolio, ma mentre ieri il diesel superava i 2 euro solo in autostrada, ora oltrepassano quella soglia sia il Molise che la Campania, mentre la Calabria di ferma sul confine con 2 euro esatti al litro", afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. "Secondo, quindi,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marche virtuose per la benzina: è sotto 1,7 euro

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