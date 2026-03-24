La Giunta regionale delle Marche ha approvato, oggi, l’istituzione del Comitato per la tutela dei soggetti affetti da celiachia (CTC), dando così attuazione alla legge dello scorso anno dedicata agli interventi a favore delle persone celiache. Sarà presieduto dall’assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro, o suo delegato, e composto da rappresentanti della Giunta regionale, dell’Agenzia Regionale Sanitaria, delle Aziende sanitarie territoriali e delle associazioni impegnate nella tutela delle persone celiache. Particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza alimentare, all’inclusione nei contesti scolastici, lavorativi e sociali, nonché alla promozione di una cultura diffusa della tutela delle persone con intolleranze alimentari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marche, nasce Comitato per tutela dei soggetti affetti da celiachia

Articoli correlati

Nasce nelle Marche il comitato regionale per la tutela dei soggetti affetti da celiachiaANCONA - Approvata dalla giunta regionale l’istituzione del Comitato per la tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca (Ctc), dando così...

Nasce Aquile, il progetto dedicato a soggetti con disturbo dello spettro autistico da 0 a 25 anniNuovi percorsi psicologici e psicoeducativi per persone con disturbi dello spettro autistico, puntando su Autonomia, Qualità della vita, Inclusione,...

Aggiornamenti e notizie su Marche nasce Comitato per tutela dei...

Temi più discussi: Futuro Nazionale nelle Marche, nasce a Pesaro il Comitato per Vannacci. Referente Pia Perricci; Stop a questa riforma della giustizia, il fronte del no sta crescendo; Stop prostitute, cittadini si riprendono la strada. Nasce Pro Gelso, comitato anti?degrado; Futuro Nazionale sbarca a Macerata, Alfei guida il comitato locale.

Marche, nasce il Comitato per la tutela delle persone con celiachiaNelle Marche nasce il Comitato per la tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca (CTC). Ecco quali sono gli obiettivi ... centropagina.it

Futuro Nazionale nelle Marche, nasce a Pesaro il Comitato per Vannacci. Referente Pia PerricciPESARO - Il movimento legato al Generale Roberto Vannacci si radica nel territorio pesarese con l'obiettivo di costruire «una proposta ... msn.com

ÈTv Marche. . Giornata Mondiale dell'Acqua 2026. Una giornata con Viva Servizi tra studenti, arte e ricerca universitaria. facebook

Lo scandalo del sangue nelle Marche: buttati 6 quintali di plasma, ingannati migliaia di donatori x.com