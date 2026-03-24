La puntata del 22 marzo di Domenica In è stata una delle più discusse della stagione, visto che nel corso della diretta, Mara Venier ha confermato pubblicamente che non guiderà più il programma nella prossima stagione televisiva. L’annuncio è arrivato durante una conversazione con l’attore Luca Argentero, ospite della trasmissione per parlare dei suoi nuovi progetti televisivi e della serie medica Doc – Nelle tue mani. Come leggiamo su Il Fatto Quotidiano, durante l’intervista Argentero ha accennato alla possibile quarta stagione della fiction, dicendo alla conduttrice che ne avrebbero potuto parlare insieme “ a ottobre ”. A quel punto Venier ha risposto con una frase molto chiara: “ Ma io a ottobre non ci sono ”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Mara Venier annuncia l’addio, poi spunta Mammucari (il finale sorprende tutti)

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