Cosa: Brotti! E non ridere che sei come loro, spettacolo di e con Manuela Zero. Dove e Quando: OFFOFF Theatre (Via Giulia 20, Roma). Dal 31 marzo al 2 aprile 2026. Perché: Un inno musicale e teatrale alla fragilità, contro il machismo e la perfezione fittizia della società moderna. Il palcoscenico dell’ OFFOFF Theatre di via Giulia si prepara ad accogliere il ritorno a casa di un’artista poliedrica e profonda. Da martedì 31 marzo a giovedì 2 aprile 2026, Manuela Zero sarà la protagonista assoluta di Brotti! E non ridere che sei come loro, un’opera scritta a quattro mani con Davide Santi, che ne cura anche la raffinata regia. Lo spettacolo,... 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Manuela Zero all’OFF/OFF Theatre con “Brotti”

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