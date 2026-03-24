Manuel Agnelli demolisce TonyPitony | Non ha nessun valore artistico Ecco perché non gli dissi sì al provino di X Factor

Durante un'intervista, il cantante e giudice di un talent show ha espresso un parere negativo su TonyPitony, affermando di non essere interessato alle sue performance e definendolo un performer che ricorda un villaggio turistico di lusso. Ha inoltre spiegato di aver rifiutato un provino di X Factor, motivando la scelta con la mancanza di valore artistico nella proposta del concorrente.

«Non mi interessa niente di quello che fa TonyPitony. Per me non ha nessun valore artistico. È un ottimo performer, ma da villaggio turistico di lusso. Ricordiamoci gli Squallor o gli Skiantos». Con queste parole Manuel Agnelli stronca TonyPitony, artista che ha conquistato il pubblico di Sanremo con una cover memorabile con Ditonellapiaga di “The lady is a tramp”. Il cantante partecipò alle audizioni della quattordicesima edizione di X Factor Italia nel 2020. Fu bocciato, in primis da uno dei giudici di quella stagione, Manuel Agnelli. Ma la sua esibizione diventò un caso virale anni dopo, dando paradossalmente una spinta alla carriera di TonyPitony. 🔗 Leggi su Open.online

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