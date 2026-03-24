Durante la partita tra Fiorentina e Inter, un episodio legato a una possibile mano di Pongracic è stato oggetto di analisi tramite il sistema Open Var. L'immagine mostra il pallone che rimbalza davanti al difensore prima dell'intervento. La decisione di assegnare o meno il calcio di rigore è stata confermata dopo la verifica visiva, con la lettura del sistema che ha ritenuto corretta la valutazione.

Rudiger si racconta: «Ho messo da parte la mia salute perché volevo essere al 100% per la squadra. Essere un difensore aggressivo fa parte del mio DNA» Pulisic via dal Milan a fine stagione? L’americano esce allo scoperto e svela tutta la verità sul suo futuro. Cosa ha detto! Mano di Pongracic in Fiorentina Inter, l’analisi di Tonolini a Open Var: «La lettura è assolutamente corretta. Il pallone rimbalza davanti a Pongracic e.» Giudice Sportivo Serie A, stop di un turno per Davis e Carlos Augusto! Le decisioni ufficiali dopo la 30ª giornata Rigore Juventus Sassuolo, l’analisi a Open Var: «Decisione corretta, il tocco di braccio di Idzes c’è». Le parole sull’episodio Hojlund parla del Napoli: «Qui ho ritrovato la gioia di giocare a calcio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mano di Pongracic in Fiorentina Inter, l’analisi di Tonolini a Open Var: «La lettura è assolutamente corretta. Il pallone rimbalza davanti a Pongracic e…»

Articoli correlati

Inter Fiorentina, caso Pongracic a Open VAR: «Pallone inaspettato, fa per toglierla». Il dialogo tra Colombo e Marescadi Redazione Inter News 24Inter Fiorentina, Open VAR ha analizzato l’episodio del presunto fallo di mano di Pongracic nella gara di domenica sera La...

Moviola Fiorentina Inter, Marelli spiega: «Pongracic tocca il pallone con la mano, ecco perché non è stato giudicato punibile»di Redazione Inter News 24Moviola Fiorentina Inter, l’ex arbitro Luca Marelli commenta gli episodi più dubbi tra cui il tocco di mano in area di...

Altri aggiornamenti su Mano di Pongracic in Fiorentina Inter...

Temi più discussi: La moviola di Fiorentina-Inter: tocco di braccio di Pongracic, era rigore?; Cesari sul fallo di mano di Pongracic in Fiorentina-Inter: Vi anticipo, l’AIA dirà: tutto giusto; Fiorentina-Inter, moviola: mani di Pongracic e Pio Esposito. Non c'è rigore?; Fiorentina-Inter, quanti dubbi sulla mano di Pongracic! Nessun replay e Colombo….

Tonolini a Open Var: Mano di Pongracic non punibile a Firenze. Ok il rigore per la JuveLa trasmissione di Dazn spiega e giudica le decisioni arbitrali prese nella 30ª giornata di Serie A: le parole del componente Can sugli episodi più discussi ... corrieredellosport.it

Open Var, l’Aia smentisce l’Inter: il verdetto su Pongracic. Poi bacchetta Forneau per il rigore di PavlovicOpen Var, l'Aia smentisce l'Inter e Marotta sul rigore non concesso per il mani di Pongracic e tirano le orecchie a Forneau per quello assegnato per fallo di Pavlovic ... sport.virgilio.it

Svelato l’audio Var sul tocco di mano di Pongracic: "Non è rigore, il pallone schizza ma il braccio è molto attaccato al corpo". - facebook.com facebook

Le lamentele di Marotta e del mondo Inter per il tocco di mano di Pongracic sul finale di Fiorentina-Inter vengono spente in un attimo a 'Open VAR' Arbitro di campo e Sala VAR analizzano l'azione e giudicano non rigore il tocco di mano: no rigore #Fiorenti x.com