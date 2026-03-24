Truducill u giurnaleie con il figlio Raffaele, vicino all’edicola – Mentre in questa foto li ritrae vicino la Villa – Gaetano era noto e simpatico, bizzarro e comico edicolante “Truducill” (Pasqua) – ma Spesso era anche intollerante e meticoloso nelle sue cose.Ricordo urlava la sua voce rimbalzava, contro le mura dell'importante ‘Bar delle Rose’ – Ricordo Truducill,,dopo la morte della moglie Sipontina, lasciò l”attività al figlio Raffaele nel frattempo diventato giovane. Ma dopo anni anche – Raffaele chiuse il chiosco attaccato alla Villa. Poi dopo anni fuori in Emilia Romagna, per lavoro. rientrò poi di nuovo in Manfredonia, e riaprì di Rientrò nuovo l’ attività modificando il chiosco. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, l’edicola del signor Pasqua e del figlio Raffaele

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