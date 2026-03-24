Si giocherà alle ore 15.30 la sfida al Miramare tra Manfredonia e Gravina, fondamentale per la salvezza dei sipontini. La gara è in programma domenica 29 marzo. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, la sfida col Gravina alle 15.30

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