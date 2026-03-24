Manchester United e Chelsea pronti a pagare un sacco di soldi per Morgan Rogers

Secondo Football Insider, Manchester United e Chelsea sono interessate a Morgan Rogers, attaccante dell’Aston Villa. Entrambe le squadre sarebbero disposte a spendere una cifra elevata per assicurarsi il giocatore. La trattativa tra le società sembra essere in corso, anche se non sono stati ancora diffusi dettagli sulle cifre o sui tempi. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo Football Insider, Manchester United e Chelsea sono pronti a scontrarsi nella corsa per ingaggiare la stella dell’Aston Villa Morgan Rogers. Il nazionale inglese sta vivendo ancora una volta una stagione brillante con Villa e le sue prestazioni non sono passate inosservate. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA L’ex Middlesbrough è stato osservato da vicino non solo da Manchester United e Chelsea, ma anche da Liverpool e Arsenal. È stato ancora una volta la forza trainante della squadra di Unai Emery e il suo principale sbocco offensivo in questa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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