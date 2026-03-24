Maltempo allerta meteo domani mercoledì 25 marzo per forte vento | le regioni colpite

Il Dipartimento di Protezione Civile ha diffuso un’allerta meteo per domani, mercoledì 25 marzo, riguardante venti intensi che interesseranno varie regioni italiane. La comunicazione indica che in alcune aree sono previste raffiche di vento particolarmente forti. L’avviso riguarda tutta la giornata e coinvolge più territori del paese.

Il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo per il forte vento che colpirà nella giornata di domani, mercoledì 25 marzo, diverse regioni italiane. L'elenco dei territori interessati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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