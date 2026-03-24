La nefrologia dell'Asst Lariana ha partecipato al meeting ERA Education di Sarajevo, uno degli eventi più importanti in Europa nel campo delle malattie renali. La dottoressa Lucia Del Vecchio ha rappresentato l’unità nel corso dell’incontro, che si è concentrato su nuove terapie per la malattia renale cronica e l’anemia associata.

La nefrologia di Asst Lariana si conferma protagonista a livello internazionale con la partecipazione della dottoressa Lucia Del Vecchio all’ERA Education Meeting di Sarajevo, uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama scientifico europeo dedicato alle malattie renali. La specialista, alla guida della Nefrologia e Dialisi, è intervenuta come relatrice sulle nuove linee guida KDIGO 2026, concentrandosi in particolare sulla gestione dell’anemia nella malattia renale cronica (MRC), una patologia progressiva che riduce nel tempo la funzionalità dei reni e può portare a complicanze anche rilevanti. “Partecipare a questo appuntamento internazionale è stata un’occasione preziosa per condividere le innovazioni terapeutiche che stiamo portando avanti anche nel nostro presidio - sottolinea la dottoressa Del Vecchio -. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Malattia renale cronica e anemia, nuove cure: Asst Lariana protagonista al meeting ERA di Sarajevo

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