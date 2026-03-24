Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, prova ad analizzare ‘a caldo’ il voto degli italiani sul referendum della giustizia. Lo fa dalle pagine del quotidiano La Verità, non nascondendo la delusione: « Speravo in un risultato diverso ma ne prendiamo atto. Il popolo italiano ha deciso. L’alta partecipazione è sempre un dato positivo. Siamo riusciti a mobilitare tanti elettori, ma qualcuno a casa rispetto alle politiche è rimasto. Era un argomento complesso e la campagna referendaria non ha aiutato ». Anche perché in Italia fare le riforme «È una necessità che resta, noi faremo il possibile per fare ciò che si può, ma da questa riforma dipendeva molto di quello che si poteva fare nel campo della giustizia». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Malan: “Il popolo ha deciso e ne prendiamo atto. La guerra di certo non ci ha favoriti”

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Neanche il tempo di un dato consolidato e Malan già fa capire quale sarà la linea, in ogni caso: "C'è stata una campagna pesante dove sono state attribuite cose che non esistevano". Vittimismo, vittimismo, vittimismo. #ReferendumGiustizia x.com