Make-up bordeaux | il trend da seguire nella primavera 2026

Nella primavera 2026, il make-up si orienta verso tonalità bordeaux, sostituendo il classico total black. Le collezioni di prodotti di trucco includono ombretti, rossetti e blush in questa sfumatura intensa. Le case cosmetiche hanno lanciato nuove linee dedicate a questa tonalità, che si propone come protagonista delle ultime tendenze stagionali.

È arrivato il momento di dire addio ai make-up total black, il trucco da sfoggiare nella primavera 2026 è quello bordeaux: ecco i prodotti da usare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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