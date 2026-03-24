Mai fidarsi di una bionda 2020 come finisce | spiegazione finale

Mai fidarsi di una bionda è un film del 2020 che va in onda oggi, 24 marzo 2026, su TV8. Protagonista della trama Dan, il quale assume una house-sitter, che inizia sin da subito a comportarsi in modo sospetto. Mai fidarsi di una bionda su TV8: riassunto trama completa. Leggi anche: The Boat (2022) come finisce: spiegazione finale del film italiano. Il film inizia con un poliziotto e un uomo che si chiama Mr. Hill che stanno sfrattando una persona da una casa. Notano poi sullo specchio la scritta, fatta con il rossetto, “Tornerò”. Passiamo poi a Dan, un affascinante giornalista freelance che lavora con la sua redattrice. Di recente ha acquistato una casa e la sua fidanzata, Mary, non può occuparsene mentre lui si trova a New York per lavoro. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

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