Madre e figlia affondano nella sabbia della laguna | salve per un soffio La giornata al mare trasformata in incubo – Video

Paura per mamma e figlia: una giornata al mare si è trasformata in un incubo. Le due, attorno alle 17 del 10 marzo scorso, sono rimaste bloccate nelle sabbie bagnate della laguna di Three Shells, una spiaggia nell’Inghilterra orientale. L’acqua, racconta chi le ha salvate, era arrivata fino alla vita e c’era la marea in arrivo. A sprofondare per prima è stata la bambina che probabilmente stava giocando sulla sabbia. Poi anche la madre, nel tentativo di soccorrerla, è affondata. Per fortuna uno dei responsabili dell’ Adventure Parks, un parco divertimenti non lontano dalla zona, ha notato l’incidente e così, avvisando altri membri del team, si è precipitato a soccorrere mamma e figlia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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