Quarant’anni fa, una visione della Madonna si verificò a Shoubra, in Egitto. La figura apparve avvolta in una luce intensa mentre intorno a lei si sviluppavano lingue di fuoco. La manifestazione attirò l’attenzione di fedeli e non, di diverse religioni, creando un episodio che rimane nel ricordo di chi assistette.

La Madonna è apparsa quarant’anni fa a Shoubra, in Egitto, avvolta nella luce e circondata da lingue di fuoco. Anche numerosi musulmani tra i testimoni oculari delle apparizioni. Sembra che la Madonna sia apparsa la sera del 24 marzo 1986 in cima alla piccola chiesa copta di Santa Damiana (martire egiziana al tempo di Diocleziano) a Shoubra, sovraffollato quartiere del Cairo, in Egitto. Per diversi mesi i residenti della zona videro misteriosi lampi di luce che apparivano sopra la chiesa. Successivamente si verificarono le apparizioni della Santissima Vergine Maria. La Madonna apparve sulla porzione di tetto tra i due campanili. A vederla per la prima volta furono le persone che vivevano nelle case che si affacciavano sui campanili. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Madonna di Shoubra: appare anche ai musulmani circondata da lingue infuocate

Articoli correlati

Madonna della Misericordia: appare circondata da una luce abbaglianteUn bagliore abbagliante nel silenzio delle campagne: la storia del miracoloso incontro tra la Madonna della Misericordia e il veggente, scelto dal...

Leggi anche: 14 febbraio, Madonna di Diu: l’apparizione di cui anche i musulmani sono testimoni