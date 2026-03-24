Madonna a Venezia in gondola come nel videoclip di Like A Virgin di 42 anni fa | Ancora e ancora

Madonna si è recata a Venezia e ha attraversato la canaletta in gondola, ripercorrendo una scena del videoclip di “Like A Virgin” realizzato più di 40 anni fa. La cantante ha visitato la città, nota per i suoi canali e le sue architetture storiche, mentre la stessa Venezia ha ospitato le riprese del celebre video musicale. La presenza dell’artista si è verificata in un momento di grande attenzione mediatica.

A oltre quarant’anni dall’uscita di Like a Virgin, uno dei brani più iconici della sua carriera, Madonna torna a Venezia, la città che fece da suggestivo sfondo al celebre videoclip della canzone. Un ritorno dal forte valore simbolico, che celebra non solo una hit intramontabile degli anni Ottanta, ma anche il legame tra la popstar e la città lagunare. Al suo fianco, questa volta, c’è Julia Garner, attrice statunitense scelta per interpretarla nel biopic dedicato alla sua vita, un progetto ancora in fase di sviluppo ma molto atteso. Le due artiste, attualmente impegnate anche su un altro set, hanno approfittato della permanenza veneziana per concedersi un momento di svago tra i canali, documentato in un video condiviso su Instagram e diventato virale in poche ore. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Madonna a Venezia canta “Like a virgin” con Julia Garner: “Ancora e ancora”. La star a Venezia per la serie ‘The Studio’ È morto Billy Steinberg, aveva 75 anni: scrisse Like a Virgin di Madonna, lavorò con Celine Dion e Whitney HoustonÈ morto a 75 anni Billy Steinberg, uno degli autori americani più importanti di sempre: scrisse, tra le altre, "Like a Virgin" e collaborò con... Aggiornamenti e notizie su Madonna a Venezia in gondola come nel... Temi più discussi: Madonna paparazzata a Venezia: la popstar protagonista di una serie TV; Madonna e Michael Keaton a Venezia per 'The Studio 2'; Madonna è a Venezia per girare la seconda stagione di The Studio (se è un sogno non svegliateci); The Studio, Madonna è a Venezia per girare la seconda stagione della serie tv. Madonna a Venezia, posa in gondola come in «Like a Virgin» 42 anni dopo. Il post ironico: «Touched for the second time»La superstar americana in Laguna ricorda il suo famoso videoclip del 1984 che la lanciò nelle top ten di tutto il mondo ... corrieredelveneto.corriere.it Madonna a Venezia canta Like a virgin con Julia Garner: Ancora e ancora. La star a Venezia per la serie ‘The Studio’Il video della popstar 42 anni dopo le scene di culto girate nei canali veneziani per il singolo che la lancò come una star internazionale. Madonna è a Venezia per le riprese della serie The Studio ... msn.com Madonna e Julia Garner: Venezia si tinge di nuovo di bianco per un tuffo negli anni '80! Il tempo sembra essersi fermato in Laguna! La Regina del Pop è tornata a Venezia e, in una gondola, ha ricreato l'iconico video di "Like a Virgin" insieme a Julia Gar - facebook.com facebook Francesco Francia 1447 1517 Madonna col Bambino e Santi x.com