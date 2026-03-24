Il risultato di questo referendum, in cui il No ha vinto con una certa abbondanza, non stratosferica ma chiara francamente non mi fa né caldo né freddo. Lo dico dopo averci pensato un attimo, prendendo le distanze dall'emotività degli ultimi giorni, quando si è voluto caricare tutto di un'enfasi fuori misura. A esagerare i toni sono stati soprattutto quelli del No, che hanno trasformato il voto in una specie di resa dei conti finale: come se sul piatto ci fosse la testa di Giorgia Meloni, che Elly Schlein avrebbe poi porto a Giuseppe Conte come Salomè fece con Erode. Una scena biblica, o da operetta, a seconda dei gusti. E noi, che pure pensavamo e pensiamo che le ragioni del Sì fossero migliori, ci siamo un po' cascati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ma non è un caso politico. Conta di più il mondo in fiamme

Articoli correlati

Epstein files, deputato Massie: "Il Caputo citato non è il politico italiano, caso di omonimia, quello che cerchiamo ha 10 anni in più"Non è il politico italiano, ex eurodeputato tra 2014-2019, il "vero" Nicola Caputo omesso e poi rivelato negli Epstein files.

Caso Pifferi, i giudici dell’appello: “Devastante processo mediatico dove la tv conta più del diritto”Nelle motivazioni della sentenza con cui i giudici della Corte d’assise d’appello di Milano hanno ridotto dall’ergastolo a 24 anni la condanna per...

Gli USA stanno vincendo la Guerra contro l'Iran

Contenuti utili per approfondire Ma non è un caso politico Conta di più...

Temi più discussi: L’anonimato di Banksy è un diritto: ecco perché conta per tutti; Dall’ATS al Talent System: usare l’AI senza perdere il giudizio umano; Pechino alla finestra: l’Iran conta, ma non abbastanza da cambiare strategia - di Alessandra Colarizi [articolo]; Relazioni tese e invecchiamento: cosa dice lo studio sugli hasslers.

Ma non è un caso politico. Conta di più il mondo in fiammeI toni esagerati degli ultimi giorni ci hanno fatto credere che il voto fosse uno scontro finale: non è così Il risultato di questo referendum, in cui il No ha vinto con una certa abbondanza, non stra ... ilgiornale.it

Como, una valanga di sì al referendum. Ma c’è un’eccezione: in città ha vinto il noSolo la città è allineata con il risultato nazionale del referendum. Boom di votanti nel seggio di via Teresa Ciceri, meno a Camerlata. I voti per la riforma inferiori a quelli ottenuti dal centrodest ... laprovinciadicomo.it

Analisi Ire sul turismo: 'la regionalità conta, ma il prezzo di più'. Alla prenotazione la provenienza degli alimenti è il quarto criterio #ANSA x.com

La sua scomparsa riapre le domande sul futuro della piattaforma che conta oltre 377 milioni di utenti - facebook.com facebook