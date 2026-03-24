Lutto per Peppe Di Napoli pescivendolo star di Tiktok | è morta la mamma Assunta

Un pescivendolo napoletano, noto sui social per i video su TikTok, ha comunicato la scomparsa della madre, annunciando la notizia sui propri canali. L'uomo ha scritto che la perdita è molto dolorosa, aggiungendo che il dolore è difficile da sopportare. La notizia ha suscitato reazioni tra i follower e la comunità online.

È stato proprio il pescivendolo napoletano ad annunciare la morte dell'amata madre sui social: "Fa male da togliere il respiro" ha scritto Di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Catherine O'Hara è morta, la star di Mamma, ho perso l'aereo e Schitt's Creek aveva 71 anniLa star del grande e piccolo schermo, come confermato da fonti vicine alla famiglia, ha perso la vita nella giornata del 30 gennaio 2026 nella sua...

Catherine O'Hara, l'agente conferma: la star di Mamma, ho perso l'aereo morta dopo una breve malattiaIl rappresentante dell'attrice canadese ha confermato alla stampa che la sua assistita da poco tempo le era stato diagnosticato un male.

Aggiornamenti e notizie su Lutto per Peppe Di Napoli pescivendolo...

Temi più discussi: Alessia, figlia di Peppe Vessicchio: Parlavamo di Natale, poi se n'è andato. Per De Martino sarebbe felicissimo. Poi le parole su Maria De Filippi; Premio don Peppe Diana- Per amore del mio popolo a Bruno Mazza; Premio Nazionale Don Peppe Diana 2026, Bruno Mazza tra i vincitori; Don Peppe Diana, via al processo di beatificazione del prete ucciso dalla camorra.

Terribile lutto per Peppe Di Napoli, è morta la mamma: Oggi un pezzo del mio cuore se ne vaGrave lutto per Peppe Di Napoli. E' infatti venuta a mancare la mamma del noto pescivendolo social, di cui già ne denunciò lo stato compromesso di salute circa un mese fa. Mi restano i tuoi occhi, il ... internapoli.it

Fa male da togliere il respiro, lutto per Peppe Di Napoli: è morta la sua mammaGrave lutto per Peppe Di Napoli, pescivendolo star dei social ed ex naufrago de L’isola dei Famosi: come annunciato in un post sui social, è venuta a mancare la mamma. Lutto per Peppe Di Napoli: è mor ... msn.com

Grave lutto per Peppe Di Napoli: è scomparsa la mamma Assunta, già da tempo in condizioni di salute critiche. Il noto pescivendolo social aveva raccontato circa un mese fa il peggioramento delle sue condizioni. I funerali si terranno domani, 25 marzo, a Socc - facebook.com facebook