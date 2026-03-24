lunigiana ospitale e accogliente storia e storie da dante a oggi

Con la nostra professoressa di italiano, quest’anno abbiamo letto alcuni canti della Divina Commedia di Dante Alighieri. Nel canto VIII del Purgatorio si parla di Corrado Malaspina il Giovane, signore della Lunigiana. Era nipote di Corrado Malaspina il Vecchio, capostipite della famiglia Malaspina, famosa in tutta Italia: erano guerrieri coraggiosi ma anche signori molto gentili; il loro simbolo, dopo la divisione nel 1221, era lo Spino Secco, un ramo spinoso ma forte. Nel 1306, un uomo triste e stanco arrivò bussando alla porta del loro castello a Mulazzo. Quell’uomo era Dante Alighieri, che era stato cacciato dalla sua città, Firenze, e non aveva più una casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Dante in Lunigiana. Firmò la storica: "Pace di Castelnuovo"Che il sommo poeta, durante il suo esilio, sia stato presente e abbia davvero calpestato la ‘Terra della Luna e dei castelli’, oggi, è dato certo.

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