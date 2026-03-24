Luna Park e Fiera di Pasqua ecco quando arrivano in città

Sarà il tradizionale luna park di Muggio a inaugurare nel weekend gli eventi tradizionali attesi a Como per le feste pasquali. Poi sarà il turno dell'attesa Fiera di Pasqua. Vediamo nel dettaglio i due appuntamenti. Il luna park di Muggiò torna a Como e si prepara a riaprire ufficialmente i cancelli sabato 28 marzo, riportando in città uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di giostre e divertimento. Dopo una lunga vicenda amministrativa e legale, l’area torna a popolarsi di attrazioni, luci e musica, con un’edizione che punta su innovazione e accessibilità, senza rinunciare ai grandi classici. “Siamo felici di poter tornare a Como dopo una lunga battaglia legale. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Articoli correlati

Leggi anche: Pasqua al porto tra mercatini di artigianato e dj set: arrivano “Fièra” ed “Elettro Pasqua”

Fiera di San Giuseppe: 4 giorni di eventi e luna parkLa Fiera di San Giuseppe torna a Cernusco sul Naviglio dal 12 al 15 marzo 2026, offrendo un mix di eventi culturali, bancarelle e luna park.

La VERITÀ sui GIOSTRAI: gli ZINGARI più RICCHI del mondo

Aggiornamenti e notizie su Luna Park

Temi più discussi: Luna park di primavera, 15 giorni di divertimento; Varese, conto alla rovescia per il luna park; Croce rossa con i disabili al luna park della fiera; In piazza Primo Maggio arriva il Luna Park di Primavera.

Scandiano, il luna park di San Giuseppe compie 135 anniSCANDIANO (Reggio Emilia) – Scandiano entra nel vivo del clima della Fiera di San Giuseppe 2026 con l’apertura del Luna Park, in programma da venerdì 6 marzo nell’area del parcheggio di via Libera, di ... reggionline.com

Croce Rossa con i disabili al Luna Park della FieraUna serata di divertimento per una cinquantina di persone, tra ‘brucomela’, gnocco e piadina ... msn.com

Arona - luna park! Ciao! facebook