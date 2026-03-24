L’ultimo saluto a genero e suocera Famiglia distrutta

Una folla attonita e silenziosa ha salutato per l’ultima volta, a Cernusco, Fabio Saladdino (nella foto) e Adele Villa, genero e suocera morti nel tragico incidente di Caravaggio di nove giorni fa. Andavano a pranzo insieme al resto della famiglia, la moglie-figlia Silvia e le due bambine di 5 e 6 anni e il loro cane, quando un frontale con un’auto in soprasso ha cambiato tutto per sempre. Una famiglia distrutta. Per lo store manager 38enne e la pensionata di 73 non c’è stato niente da fare: morti sul colpo dopo essere usciti di strada. "Il nostro cuore grida giustizia - ha detto dal pulpito il prevosto don Luciano Capra -. Non significa cercare vendetta, ma affermare che la vita è sacra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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