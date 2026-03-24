"Un film ricco di speranza", spiega Ryan Gosling alla stampa internazionale, "ma anche un promemoria su ciò che gli uomini posso fare". Tra opportunità, confronto e senso di comunità. Sul finale de L'ultima missione - Hail Mary, c'è una scena che vale l'intero film. Il protagonista Ryland Grace, dottorando in biologia molecolare, arrivato al confine delle galassie, spedisce sulla Terra quattro sonde, dando loro dei nomi specifici: John, Paul, Ringo, George. Un gesto disperato, dopo un epico viaggio interstellare, che dovrebbe scongiurare l'estinzione dell'universo. Scaltramente, e cogliendo le emozioni di una sequenza meravigliosa, i registi Phil Lord e Christopher Miller fanno partire a tutto volume The Two of Us dei Fab Four che, a rileggere il testo, sembra addirittura anticipare il senso del film tratto dal romanzo di Andy . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L'ultima missione - Project Hail Mary e la "diplomazia" del linguaggio

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Tutto quello che riguarda Project Hail Mary

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