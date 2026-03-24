Romelu Lukaku ha deciso di rinunciare alla convocazione in nazionale per dedicarsi agli allenamenti con il Napoli. La scelta è stata comunicata ufficialmente e riguarda un impegno personale del calciatore di recente acquisizione. La decisione ha suscitato reazioni diverse tra gli operatori del settore e i tifosi, mentre il club partenopeo ha confermato la volontà di puntare sulla sua presenza in vista delle prossime partite.

Dopo il gol a Verona, Lukaku disse: "Il Napoli mi ha dato tanto, prima di arrivare a Napoli ero morto". Non partirà per gli Usa, vuole migliorare la condizione per essere utile nel finale di campionato Ce ne fossero di professionisti come Lukaku. Esempio di attaccamento alla maglia del Napoli. Lo aveva detto subito dopo il gol vittoria all’ultimo secondo a Verona: “Il Napoli mi ha dato tanto, prima di arrivare a Napoli ero morto. L’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di bello, quest’anno è difficile per noi, però dobbiamo guardare avanti”. Prima di arrivare a Napoli, ero morto. Lukaku sa che cos’è la gratitudine e vuole rendersi utile in questo finale di campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku sa che cos’è la gratitudine, rinuncia alla Nazionale per allenarsi col Napoli

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