Luigi Palombi presenta il nuovo cd A journey into myth

Luigi Palombi presenta l’ultimo CD per l' etichetta Vermeer "Debussy - Ravel - Dallapiccola: A journey into Myth" riguardante il mito greco evocato dai compositori del XX secolo.Il "punto fermo" di questo cd è la riscoperta della versione integrale del balletto Marsia di Luigi Dallapiccola, finora mai registrato (si conoscevano solo i Frammenti sinfonici per orchestra e i Tre Episodi per pianoforte) e presentato nella trascrizione pianistica di Pietro Scarpini.Ingresso gratuito - Consigliata la registrazione tramite Eventbrite oppure via email ([email protected]) oppure whatsapp (+39.0553928712). 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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