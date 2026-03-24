Lucio Malan | La guerra non ci ha favoriti

Lucio Malan, da presidente dei senatori di Fdi si aspettava un risultato del genere? «Speravo in un risultato diverso ma ne prendiamo atto. Il popolo italiano ha deciso». La matematica suggeriva che avrebbe vinto il Sì, ma poi si è visto che molti elettori sono andati in ordine sparso. «Su molte questioni gli elettori non votano sempre secondo le linee del partito. Possiamo dire che sono state compatte più le forze politiche che gli elettori». L’affluenza è un dato positivo per il governo o ha sfavorito il fronte del Sì? «L’alta partecipazione è sempre un dato positivo. Siamo riusciti a mobilitare tanti elettori, ma qualcuno a casa rispetto alle politiche è rimasto. 🔗 Leggi su Laverita.info

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