Lucchese - La sosta come trampolino finale Ora Piazze può essere l’arma decisiva

La frenata di Cenaia, su un campo corto e stretto e contro un avversario assai agguerrito, ha, di fatto, rimandato a domenica 12 aprile, ripresa del campionato dopo la sosta pasquale, la festa della promozione della Lucchese in serie "D". Ma, attenzione. Per avere la certezza matematica, a due giornate dalla fine, i rossoneri dovranno necessariamente battere il Perignano, perché, salendo a quota 64, renderebbero inefficace una eventuale vittoria tra Viareggio e Zenith, per altro a confronto diretto. Alla squadra di Pirozzi potrebbe bastare un pari contro i ragazzi di Fanani per fare festa (62 punti), purché finisca ugualmente in parità lo scontro diretto dei "Pini" (entrambe a 54 punti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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