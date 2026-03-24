Lucas Pinheiro Braathen padrone del gigante | vittoria e Coppa del Mondo di specialità a Lillehammer Vinatzer lontanissimo

Lucas Pinheiro Braathen ha vinto il gigante a Lillehammer, ottenendo anche la Coppa del Mondo di specialità. Questa è la prima volta che un atleta brasiliano conquista questo trofeo. La vittoria segue un oro olimpico e rappresenta un risultato importante per lo sport in Brasile. Vinatzer si è classificato molto lontano dalla vetta.

Dopo l’oro olimpico, Lucas Pinheiro Braathen firma un altro pezzo di storia per il Brasile, conquistando la prima Coppa del Mondo della storia del paese sudamericano. Infatti il brasiliano ha vinto la coppa di gigante ed è la seconda sfera di cristallo della carriera dopo quella vinta in slalom nel 2023, quando ancora era norvegese. Un trionfo arrivato proprio all’ultima gara, quella delle finali di Lillehammer, con il clamoroso sorpasso su Marco Odermatt, che sembrava lanciatissimo verso la sua quinta sfera di cristallo consecutiva ed invece è uscito incredibilmente nella prima manche. Il brasiliano si è imposto con 547 punti davanti ai 495 dell’elvetico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lucas Pinheiro Braathen padrone del gigante: vittoria e Coppa del Mondo di specialità a Lillehammer. Vinatzer lontanissimo Articoli correlati Lucas Pinheiro Braathen ipoteca la Coppa del Mondo di gigante: fuori Odermatt! Vinatzer sempre più in crisiColpo di scena clamoroso nella prima manche del gigante delle finali di Lillehammer. LIVE Sci alpino, Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen padrone del proprio destino, attesa per FranzoniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 10. Una raccolta di contenuti su Lucas Pinheiro Braathen Temi più discussi: Startlist gigante maschile Lillehammer 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani; Odermatt-von Allmen in discesa, come nel 2025, ma le 8 volte di Paris sul podio sono storia: le classifiche di CdM; La classifica generale maschile: Odermatt campione, Franzoni e Paris in top-10; Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Paris supera Franzoni, Odermatt in trionfo. Cdm: gigante Lillehammer e coppa al brasiliano Pinheiro BraathenL'ultimo slalom gigante della stagione é stato vinto dal brasiliano Lucas Pinheiro Braathen che si é così aggiudicato anche la coppa di disciplina strappandola allo svizzero Marco Odermatt, fuori già ... ansa.it Lucas Pinheiro Braathen ipoteca la Coppa del Mondo di gigante: fuori Odermatt! Vinatzer sempre più in crisiColpo di scena clamoroso nella prima manche del gigante delle finali di Lillehammer. Proprio all'ultima gara ci può davvero essere l'incredibile ... oasport.it Pinheiro Braathen profumo di Coppa! Marco Odermatt vola fuori nella prima manche del gigante finale di Hafjël e Lucas Pinheiro Braathen si trova davanti a tutti. Loic Meillard rimane in gioco col terzo tempo provvisorio a 63/100 dal brasiliano e a 42/100 dall’ - facebook.com facebook A Kranjska Gora, c'è Atle Lie McGrath al comando della prima manche dello slalom speciale Alle spalle del norvegese troviamo Lucas Pinheiro Braathen (+0.17) e Armand Marchant (+0.55) #SciAlpino #AlpineSkiing #FISAlpine #WinterSport #KranjskaG x.com