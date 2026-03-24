Colpo di scena clamoroso nella prima manche del gigante delle finali di Lillehammer. Proprio all’ultima gara ci può davvero essere l’incredibile ribaltone, visto che ora il grandissimo favorito per vincere la coppa di specialità è il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen. Infatti il campione olimpico comanda la classifica, ma soprattutto ha sfruttato l’incredibile uscita di Marco Odermatt. Lo svizzero ha commesso immediatamente un grave errore e nell’ansia di dover recuperare è poi definitivamente uscito dal tracciato. A questo punto Braathen ha davvero la coppa di gigante in mano (vinta negli ultimi quattro anni da Odermatt) e gli basterà concludere tra i primi quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lucas Pinheiro Braathen ipoteca la Coppa del Mondo di gigante: fuori Odermatt! Vinatzer sempre più in crisi

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