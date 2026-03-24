Lu Cunto di Caino al Teatro Palcoscenico di Napoli
Il 29 marzo alle 18 si terrà l'apertura della stagione culturale dell'associazione Kinesis al Teatro Palcoscenico di Napoli, con lo spettacolo
Si aprirà il 29 marzo alle ore 18 al Teatro Palcoscenico di Napoli diretto da Paolo d'Aquino la stagione Culturale dell'associazione Kinesis. In scena "Lu Cunto di Caino" letto e diretto da Nicola Piccolo, con le musiche originali per Viola Solo del M° Giuseppe Giugliano. Una rivisitazione del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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