La Lotus Eletre X è un nuovo modello di SUV elettrico, dotato di un sistema iper-hybrid che sviluppa 952 cavalli di potenza. La vettura combina prestazioni elevate, tipiche di una sportiva, con un'autonomia che supera i 600 km. La presentazione ufficiale ha annunciato le caratteristiche principali del veicolo, senza fornire dettagli sui dati tecnici completi o sui prezzi di vendita.

C'è una sottile linea rossa a collegare Hethel con Shanghai, un confine dove la storia di Colin Chapman incontra le nuove frontiere dell'elettrificazione. La Lotus Eletre X non è solo un Suv, ma il manifesto di una metamorfosi maturata sotto l'orbita Geely a partire dal 2017. Con 952 Cv a disposizione, la domanda non è più se una Lotus possa pesare due tonnellate e mezzo, ma se la sua anima sia in grado di sopravvivere ad un'autonomia di oltre 1.200 km divenendo, di fatto, alternativa reale ai motori diesel. Un dubbio sulla perdita del Dna britannico lecito, svanito in pochi metri buoni a capire come il carattere sia rimasto intatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lotus Eletre X, così il Suv inglese diventa Hyper

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