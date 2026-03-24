Lotta scudetto brividi dopo la sosta Inter Milan e Napoli | sprint in apnea

Il duello meneghino è diventato una corsa a tre. Inter, Milan e Napoli, in caccia dell’obiettivo tricolore in quella lunga volata che comincerà dopo la sosta per le nazionali. Otto partite che i nerazzurri fronteggeranno con un vantaggio di sei punti sui rossoneri e sette sui partenopei. Sette come le lunghezze che la squadra di Conte ha recuperato sulla capolista nel giro di tre turni. "Abbiamo messo pressione a chi è davanti", ha dichiarato il tecnico dopo il successo sul Cagliari e prima del pareggio dei nerazzurri a Firenze, riprova di un periodo no per la prima della classe. Tre fattori su tutti possono fare la differenza. Il calendario, innanzitutto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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