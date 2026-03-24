Lotta alla droga testimonianze della Comunità Papa Giovanni XXII

Perché le droghe attraggono? Come rispondere alle nuove emergenze educative? Questi e altri i temi verranno trattati in occasione della presentazione del libro "Legami invisibili", viaggio tra sostanze, dipendenze e storie di recupero. E’ un libro importante che nasce dall’esperienza di 45 anni di condivisione con persone con problemi di dipendenza della Comunità Papa Giovanni XXIII e da tempo impegnata anche sul fronte della prevenzione al disagio. Il libro è stato scritto a più mani dagli autori Ugo Ceron, psicoterapeuta e Ivana Conterno medico specialista in Igiene e Medicina di Comunità con contributi significativi della psicologa Francesca Cadei e dell’educatore Davide Bianchini entrambi impegnati nell’Area Prevenzione della Comunità Papa Giovanni XXIII. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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