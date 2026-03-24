Lotta ai ‘diplomifici’ e controlli del Ministero | calano solo del 4% gli iscritti alle scuole paritarie mentre la flessione per l’ultimo anno si attesta al 13,4%
Le iscrizioni alle scuole paritarie sono calate del 4% rispetto all’anno precedente, mentre la diminuzione su base annua si attesta al 13,4%. Le ispezioni condotte dal Ministero hanno influito in modo limitato sui numeri, evidenziando una riduzione più contenuta rispetto agli anni passati. I dati si riferiscono ai cambiamenti nelle iscrizioni nelle istituzioni scolastiche non statali.
Le ispezioni del Ministero riducono solo del 4% gli iscritti alle scuole paritarie, confermando la persistenza della piramide rovesciata italiana L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
Diplomifici e docenti che lavorano solo per il punteggio, Suor Monia Alfieri: “Anomalie, difendiamo le scuole paritarie serie”Non aiuta il dibattito pubblico accostare le scuole paritarie al fenomeno dei diplomifici.
Report studenti terze medie Valdichiana iscritti alle scuole superiori, propensione verso le scuole superiori del territorioArezzo, 12 marzo 2026 – La rete scuole della Valdichiana ha realizzato, per il quarto anno consecutivo, un’indagine conoscitiva sui flussi in uscita...
Una selezione di notizie su Lotta ai 'diplomifici' e controlli del...
Discussioni sull' argomento Flag football: i campioni Nfl ko con la nazionale Usa. Ma Brady a 48 anni dà ancora spettacolo; Da Ester Pantano a Giulia Mei, ai Cantieri della Zisa musica e teatro per il No al referendum; Imprese in allarme per il Medio Oriente:Dal rame ai container, raffica di rincari; Come l’IA cambia il recruiting: meno curriculum, più dati e selezioni predittive.
'Control room' nella lotta alla Terra dei Fuochi, tre arresti in tre giorni. A Giugliano in Campania l'intervento per rifiuti in fiamme dopo segnalazione delle immagini #ANSA - facebook.com facebook
Condò e la lotta scudetto: "Due specialisti inseguono un (quasi) debuttante" x.com