S tasera su Rai 1 alle 21.30 va in onda l’ultima puntata di Le libere donne, la serie di Michele Soavi ispirata alla vita dello psichiatra rivoluzionario Mario Tobino. Nell’istituto di Maggiano si prepara una festa di beneficenza con pazienti e ospiti per reperire provviste e sostenere l’ospedale che rischia di chiudere. Cosa vedere su Netflix a marzo 2026: le serie tv e film da non perdere X Leggi anche › Nella seconda puntata di “Le libere donne” Margherita vive con Tobino il giorno più bello della sua vita I nazisti tengono il direttore sotto scacco: sospettano infatti che nasconda una donna ebrea con il figlio. Margherita è gelosa del rapporto tra Mario e Paola, ma Tobino è pazzo d’amore per la sua paziente, che tenterà di fuggire con Morena dall’ospedale durante il ballo di beneficenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'orrore del nazismo irrompe nell'ospedale di Maggiano

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