L'oroscopo di domani mercoledì 25 marzo 2026 | Luna tra Gemelli e Cancro

Mercoledì 25 marzo 2026, giorno che in passato segnava il capodanno, si caratterizza per una congiunzione tra Saturno e il Sole. Questa configurazione astrologica interessa sia aspetti individuali che collettivi, portando a strutture più rigide e autoritarie. Nel frattempo, la Luna si sposta tra i segni dei Gemelli e del Cancro, influenzando le emozioni e le comunicazioni.

L'oroscopo di mercoledì 25 marzo 2026, che in antichità era il giorno del capodanno, vede Saturno che si congiunge al Sole: strutture forti e autoritarie sia nel personale che nel collettivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 25 marzo 2026Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 25 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti... Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 25 febbraio 2026Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 25 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani... Horóscopo Renacer Astral semana del 23 al 29 de Marzo bajo la Magia del Equinoccio 12 signos Tutto quello che riguarda L 8217 oroscopo di domani mercoledì 25... Temi più discussi: L’oroscopo di martedì 24 marzo 2026; ?L'oroscopo di lunedì 16 marzo, i segni fortunati di oggi e le previsioni di domani; Pesci, lo spirito combattivo emerge con forza: oroscopo di oggi, lunedì 16 marzo 2026; L'oroscopo di martedì 24 marzo, i segni fortunati di oggi e le previsioni di domani. Oroscopo di domani 25 marzo 2026 secondo Barbanera: le previsioni per tutti i segniOroscopo di domani 25 marzo 2026 secondo Barbanera: le previsioni per tutti i segni A cura di Barbanera | Aggiornato il 24 marzo 2026 Ariete. 21/3 – 20/4 Lo ... gazzettadelsud.it L'oroscopo di domani 25 marzo e classifica: Vergine e Toro dominatori assoluti del cieloL'oroscopo di mercoledì 25 marzo 2026 si apre sotto un cielo di fine inverno che già profuma intensamente di primavera, portando con sé una sferzata di energia rinnovatrice ma anche qualche inevitabil ... it.blastingnews.com Luna, la Nasa sospende il progetto per la stazione orbitante Gateway. Il focus si sposta sulla costruzione di una base lunare. #ANSA - facebook.com facebook Luna, la Nasa sospende il progetto per la stazione orbitante Gateway. Il focus si sposta sulla costruzione di una base lunare. #ANSA x.com