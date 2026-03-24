Londra sta considerando l’implementazione di una tassa sui veicoli sport utility, nota come SUV. La proposta fa parte di un piano più ampio del sindaco, che mira a ridurre il numero di incidenti mortali e gravi ferite nelle strade della città entro il 2041. La discussione sulla tassa è attualmente in fase di valutazione da parte delle autorità locali.

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, sta valutando la possibilità di introdurre un'imposta per i conducenti di Suv nella capitale, dopo che una ricerca di Transport for London (TfL) ha affermato che questi veicoli creano "rischi crescenti in tutta Londra". Dopo misure come la congestion charge, l'introduzione della Ultra Low Emission Zone e l'espansione dei limiti di velocità a 20 miglia orarie (circa 32 kmh), la nuova proposta si inserisce nell'ambito del nuovo piano d'azione Vision Zero e della strategia del sindaco volta ad eliminare morti e feriti gravi dalle strade di Londra entro il 2041. Secondo l'organizzazione ambientalista Clean Cities, il numero di Suv a Londra è decuplicato in soli 20 anni, passando dai circa 80mila nel 2002 agli 800mila nel 2023. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Londra valuta l'introduzione di una tassa sui Suv

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