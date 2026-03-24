Lombardia Manageritalia | al via il road show in sei tappe per premiare il merito dei giovani

Da oggi, nel Teatro Nazionale di Milano, ha inizio un percorso itinerante organizzato da Manageritalia Lombardia, che si svilupperà in sei tappe sul territorio. L'iniziativa mira a riconoscere e premiare il merito di studenti e studentesse provenienti da tutte le province della regione. L'evento si concentra sulla valorizzazione delle capacità e dell'impegno dei giovani nel loro percorso scolastico.

(Adnkronos) – Ha preso il via oggi dal Teatro Nazionale di Milano il road show in sei tappe con cui Manageritalia Lombardia celebrerà il talento e l’impegno degli studenti e delle studentesse di tutte le province lombarde. Nella suggestiva cornice del teatro milanese sono state consegnate 841 borse di studio istituite dal Fondo Mario Negri. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Zangrillo “Premiare il merito nella Pubblica amministrazione” Leggi anche: Manageritalia Campania, consegnate 74 borse di studio a supporto dei giovani talenti Contenuti e approfondimenti su Lombardia Manageritalia al via il road... Argomenti discussi: Manageritalia premia i giovani talenti: consegnate le prime 841 borse di studio. Lombardia, Manageritalia: al via il road show in sei tappe per premiare il merito dei giovaniHa preso il via oggi dal Teatro Nazionale di Milano il road show in sei tappe con cui Manageritalia Lombardia celebrerà il talento e l’impegno degli studenti e delle studentesse di tutte le province l ... adnkronos.com Manageritalia premia i giovani talenti: consegnate le prime 841 borse di studioÈ partito da Milano il tour lombardo in sei tappe. Alla fine saranno premiati 1.225 studenti meritevoli ... msn.com