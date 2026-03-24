I primi a scendere dalla nave, come sempre, sono stati i più giovani, con un largo sorriso e gli occhi pieni di speranza. Per loro, così come per tutte le altre persone a bordo tra cui decine di minori, è terminata però solo la prima parte di una lunga e faticosa odissea, come tanti ormai abbiamo imparato a conoscere lungo le coste apuane, con l’ennesimo sbarco, il ventunesimo, avvenuto al porto di Marina, che ancora una volta ha confermato di essere luogo di accoglienza. Erano passate da pochi minuti le 7 quando la Ocean Viking, una delle navi più grandi tra quelle arrivate in questi anni con a bordo i migranti, è entrata in porto costeggiando e poi sistemandosi lungo la banchina Fiorillo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’odissea dei migranti. Sbarcati i bimbi sfiniti della ‘Ocean Viking’

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