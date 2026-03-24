Lo Spezia nelle mani di D’Angelo Ha sei partite per evitare la Serie C Donadoni separazione consensuale

A furor di popolo Luca D’Angelo torna a guidare lo Spezia dopo 139 giorni. Sperando non sia troppo tardi. Ieri il club bianco ha ufficializzato l’esonero di mister Roberto Donadoni e la contestuale ritorno nei ranghi dell’Omone. In mattinata il presidente Charlie Stillitano, alla presenza del patron Thomas Roberts, si è incontrato con Donadoni concordando "al termine di un onesto e costruttivo incontro, la separazione consensuale del contratto" (nessuna dimissione da parte del tecnico). Il tutto nell’ambito di un "rapporto di reciproca stima che va ben oltre gli aspetti sportivi" e che ha portato a una "decisione pienamente condivisa, presa di comune accordo tra le parti, per il bene della società e della squadra". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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