AREZZO Si è conclusa con un combattutissimo Gran Premio la prima settimana del Toscana Tour. Ed il tricolore è sventolato più volte sul pennone dell’ Arezzo Equestrian Centre. Nelle sfide più alte e nel Gran Prix finale vinto da Paolo Paini, attuale campione italiano in carica, che ha firmato percorsi perfetti ed un barrage velocissimo in sella al suo Casal Dorato. Un binomio che già in settimana si era messo in mostra nella 145. Sul secondo gradino del podio l’amazzone tedesca Johanna Beckmann in sella a Emelie van de Miriana Stam e terzo posto ancora per l’italiano Filippo Tabarini in sella a Creme de La Creme Z. Bella prestazione anche per l’azzurro Arnaldo Bologni che ha chiuso in sesta posizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lo show al Toscana Tour. Papini vince il Gran Premio

Articoli correlati

Fabio De Luigi con il nuovo show “Biol - in carne e ossa tour” al Gran Teatro Geox di PadovaIl nuovo show "BIOL - In Carne e Ossa" è uno spettacolo intimamente generoso costruito a immagine e somiglianza del suo interprete, dove registro...

«Pillole di me», Benvenuti show al teatro PapiniArezzo, 31 gennaio 2026 – C’è Alessandro Benvenuti, con lo spettacolo «Pillole di me» nell’appuntamento di questa sera alle ore 21 al Teatro Giovanni...

Una raccolta di contenuti su Toscana Tour

Temi più discussi: Toscana Tour 2026: Luca Moneta secondo nella 145 Gold Tour; Firenze, la musica in musei e cenacoli: al via i concerti l’Orchestra della Toscana; Toscana: grande successo dell’Assemblea regionale della FLC sul Referendum; Il sigaro dei film western nasce in Toscana: viaggio nella manifattura di Lucca.

Toscana tour 2026, ad Arezzo tornano i campioni del jumpingDal 17 marzo al 12 aprile, l'Arezzo Equestrian Centre torna al centro del jumping internazionale con quattro settimane di gare, oltre 1.500 cavalieri e amazzoni provenienti da più di 30 nazioni e un m ... ansa.it

Toscana Tour con 2500 cavalieri. Tutto esaurito all’Equestrian Centre: Lo sport promuove il territorioL’evento, presentato in Regione, ha preso il via ieri e andrà avanti fino al 16 marzo, poi dal 25 al 13 aprile. La manifestazione negli anni è arrivata a toccare i 10 milioni di euro di indotto e ... lanazione.it

What a Grand Prix! The reigning Italian Champion @paolopaini69 takes the win in the first Grand Prix of Toscana Tour 2026! Riding Casal Dorato, he flies to victory with the fastest round in the Gold Tour GP 150 LR presented by @heques.it Second pl facebook