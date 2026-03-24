LIVE Sinner-Moutet 6-1 6-4 ATP Miami 2026 in DIRETTA | l’azzurro avanza risparmiando energie

Da oasport.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI SINNER-MOUTET Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell’incontro di 3° turno di Jannik SINNER, che vede il pusterese avanzare a Miami: un saluto sportivo! 01:45 Sfiderà quindi l’americano Alex Michelsen in ottavi di finale, e si avvicina nel ranking e nella race a Carlos Alcaraz. Domani alle 21 in palio 100 punti ulteriori. 01:44 Statistiche al servizio che vedono Sinner servire tre prime su quattro e vincere l’87% di punti con la prima in campo e il 50% con la seconda. Sette gli ace del pusterese che ha salvato l’unica palla break concessa nel match, ne ha costruite 7. 01:42 SINNER b. Moutet 6-1, 6-4! Tre break totali, un numero due del mondo molto concreto vola agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. 🔗 Leggi su Oasport.it

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