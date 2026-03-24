CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Ace. 15-15 I due fanno show, lungo alla fine il lob di Moutet. 15-0 Prima vincente. 5-3 Guizzo, contro guizzo e punto Sinner! 40-0 Prima vincente. 15-15 Altro bellissimo lob di Moutet che poi però butta via tutto, tocco largo. 15-0 Chiude di tocco a rete Sinner! 4-3 Accorcia nel punteggio e rimane vivo nel match Moutet. 40-0 Schiaffo al volo in rete di rovescio. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Servizio dritto e ricamino di volo Moutet. 4-2 Altro ace sporco! Bene così! 40-0 ACE! Sette. 30-0 Ace sporco. 15-0 Servizio vincente. 3-2 E alla fine, con un grande smash, arriva il break per Sinner dopo tantissima fatica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Moutet 6-1, 5-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: c’è il break proprio quando si stava complicando

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LIVE Sinner-Moutet 6-1, 2-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: serve prima il francese nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Ottima risposta di rovescio nei piedi!! A-40 Però ennesimo errore di Sinner in questo sprazzo di match. oasport.it

Siete svegliiii Entra ora in campo Jannik Sinner per il match di terzo turno con Corentin Moutet facebook

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