LIVE Sinner-Moutet 6-1 2-2 ATP Miami 2026 in DIRETTA | serve prima il francese nel 2° set

Da oasport.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Ottima risposta di rovescio nei piedi!! A-40 Però ennesimo errore di Sinner in questo sprazzo di match. 40-40 Fuori misura il rovescio carico di Moutet. A-40 Passa di dritto ancora Moutet dopo un altro nastro francese. 40-40 Non risponde di dritto ad una prima tenera Sinner. 30-40 Fuori il rovescio di Sinner. 15-40 Servizio slice vincente. 0-40 Altro errore dopo il servizio: tre chance! 0-30 Gratuito di dritto Moutet. 0-15 Nastro e fuori il passante di Moutet. 2-2 Ai vantaggi Sinner, ricordiamo che il game poteva essere già chiuso se non ci fosse stato il bel gesto precedente. A-40 Serie di recuperi estremi di Moutet, gestisce bene il punto Sinner! 40-40 Clamoroso jolly col lob di dritto di Moutet. 🔗 Leggi su Oasport.it

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