CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Gratuito di dritto. 1-2 Servizio e dritto vincente. A-40 Clamoroso passante di dritto di Moutet. 30-30 Non risponde alla seconda slice spostandosi di dritto Jannik. 15-30 Stecca di rovescio il passante il parigino! 15-15 Strappa con il dritto Moutet. 15-0 Altro nastro vincente di Moutet. 1-1 ACE (5°)! Rapidamente tiene la battuta Sinner! 40-15 Servizio e schiaffo! 30-15 Servizio vincente! Niente nastro questa volta. 15-15 Servizio e dritto. 0-15 Nastro vincente Moutet. 0-1 Stecca Sinner e allora è avanti Moutet. 40-30 Servizio e dritto. 30-30 Larga la palla corta di Moutet. 30-15 Gratuito di rovescio di Moutet. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Moutet 6-1, 1-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: serve prima il francese nel 2° set

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