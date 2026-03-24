LIVE Sinner-Moutet 4-1 ATP Miami 2026 in DIRETTA | inizio con break del n2

Da oasport.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Conferma il break a 15 l’italiano! 40-15 Servizio e coppia di dritti. 30-15 Ecco il primo punto di Moutet sul servizio dell’azzurro. 30-0 Con il dritto Sinner. 15-0 In rete uno strano colpo di Moutet. 3-1 A zero arriva il primo break di Sinner! 0-40 Strappa con il dritto Moutet. Palle break, tre! 0-30 Slice difensivo in rete d Moutet. 0-15 Passa in due tempi l’azzurro. 2-1 ACE, sono 3! Ancora facilmente e a zero Sinner! 40-0 ACE! 30-0 ACE! 15-0 Sale sopra di rovescio e chiude Sinner. 1-1 Serve&volley a segno Moutet. A-40 Non risponde sulla seconda Jannik, di dritto. 40-40 Palla corta debole del parigino, arriva e risolve facile Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

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