LIVE Sinner-Michelsen ATP Miami 2026 in DIRETTA | maratona femminile poi toccherà all’azzurro

Alle 20.45 si è aperto il match tra Sinner e Michelsen nel torneo ATP di Miami 2026. Prima, si è conclusa una maratona femminile con la vittoria di Muchova sul primo set contro Mboko, concluso con il punteggio di 7-5. La partita tra i due tennisti italiani si svolge in diretta, con aggiornamenti disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Michelsen 20.45 Muchova ha vinto il primo set contro Mboko per 7-5. Ora il secondo set. Al termine di questa partita toccherà a Sinner, bisognerà aspettare. 19.55 Incominciata ora la partita tra Muchova e Mboko. Al termine toccherà a Sinner, si andrà ben oltre le ore 21.00 inizialmente previste. 19.36 Ora ci sarà un po’ di pausa per fare uscire i giocatori, poi entreranno in campo la ceca Muchova e la canadese Mboko, che si riscalderanno e incominceranno la loro partita. Verosimilmente non prima delle ore 20.00. Al termine toccherà a Jannik Sinner, bisognerà aspettare. 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Michelsen, ATP Miami 2026 in DIRETTA: maratona femminile, poi toccherà all’azzurro Articoli correlati LIVE Sinner-Michelsen, ATP Miami 2026 in DIRETTA: Fritz perde in maratona, attesa per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Michelsen 19. LIVE Sinner-Michelsen, ATP Miami 2026 in DIRETTA: iniziato il programma, attesa per l’azzurro in serataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Michelsen 17. Aggiornamenti e notizie su LIVE Sinner Michelsen ATP Miami 2026 in... Temi più discussi: Sinner sfida Michelsen agli ottavi: oggi in campo dopo le 21.00; Sinner-Michelsen oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, partite precedenti, streaming; Sinner batte Moutet, 13 vittorie consecutive senza perdere un set: Ma non gioco per i record. Ora agli otta…; Sinner-Michelsen oggi al Miami Open 2026: quando si gioca e dove vederla in tv e in streaming. Diretta Live Sinner-Michelsen ottavi di finale Miami: Jannik per continuare a sognare il Sunshine DoubleIl momento di forma di Sinner è semplicemente straordinario. Reduce dal trionfo a Indian Wells, l’altoatesino ha confermato anche in Florida un livello di gioco altissimo, dominando i primi turni senz ... sport.virgilio.it Sinner diretta Atp Miami: segui gli ottavi di finale contro Michelsen liveL'azzurro numero 2 del mondo sfida lo statunitense (n. 40) sul cemento del Masters 1000 della Florida: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it #Sinner diretta Atp Miami: segui gli ottavi di finale contro Michelsen live x.com Sinner adesso aspetta Michelsen, due metri e zero uno di randellate e poca mobilità #Tennis - facebook.com facebook