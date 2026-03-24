LIVE Sinner-Michelsen ATP Miami 2026 in DIRETTA | ci siamo tra poco l’azzurro in campo!

Alle 21.49 sono stati segnalati i due incontri tra il tennista italiano e il suo avversario, entrambi disputati nel 2024. La partita tra i due si sta svolgendo all’ATP di Miami 2026 e sarà trasmessa in diretta. I due atleti si sono affrontati due volte nel corso dell’anno scorso, senza ulteriori dettagli sui risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.49 Sono due i precedenti tra Sinner e Michelsen, entrambi risalenti al 2024. Ai sedicesimi di finale a Cincinnati si impose l’azzurro per 6-4, 7-5. Nettissimo inoltre il 6-4, 6-0, 6-2 per l’italiano ai trentaduesimi degli US Open. 21.46 Il match tra Sinner e Michelsen inizierà qualche minuto dopo le 22.00. 21.42 Muchova ha sconfitto Mboko con il punteggio di 7-5, 7-6(5). Le giocatrici lasceranno il campo, poi entreranno Jannik Sinner e Alex Michelsen. Tra poco inizierà la partita dell’azzurro! 21.35 Muchova e Mboko vanno al tie-break nel secondo set. 21.30 L’equilibrio non si spezza nel secondo set: 5-5 tra Muchova e Mboko. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Michelsen, ATP Miami 2026 in DIRETTA: ci siamo, tra poco l’azzurro in campo! Articoli correlati LIVE Sinner-Michelsen, ATP Miami 2026 in DIRETTA: Fritz perde in maratona, attesa per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Michelsen 19. LIVE Sinner-Michelsen, ATP Miami 2026 in DIRETTA: maratona femminile, poi toccherà all’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Michelsen 20. Una selezione di notizie su LIVE Sinner Michelsen ATP Miami 2026 in... Temi più discussi: Sinner sfida Michelsen agli ottavi: oggi in campo dopo le 21.00; Sinner-Michelsen oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, partite precedenti, streaming; Sinner-Michelsen oggi al Miami Open 2026: quando si gioca e dove vederla in tv e in streaming; VIDEO. Sinner Moutet: highlights Atp Miami. Diretta Live Sinner-Michelsen ottavi di finale Miami: Jannik per continuare a sognare il Sunshine DoubleIn palio c’è un posto nei quarti di finale, ma anche qualcosa di più. Sinner continua infatti a inseguire il cosiddetto Sunshine Double, la doppietta Indian Wells-Miami che rappresenta uno dei traguar ... sport.virgilio.it LIVE Sinner-Michelsen, ATP Miami 2026 in DIRETTA: scocca l’ora di Jannik! Tra poco in campoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Michelsen 20.45 Muchova ha vinto il primo set contro Mboko per 7-5. Ora il secondo ... oasport.it #Sinner diretta Atp Miami: segui gli ottavi di finale contro Michelsen live x.com Sinner adesso aspetta Michelsen, due metri e zero uno di randellate e poca mobilità #Tennis - facebook.com facebook