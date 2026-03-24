LIVE Sci alpino Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA | tutto pronto per la seconda prova

La seconda prova di slalom femminile a Lillehammer 2026 si svolge oggi, mentre la gara di gigante maschile è prevista alle 9. Nei siti online è possibile aggiornare la diretta live e consultare i pettorali di partenza di entrambe le competizioni. L'evento si svolge sulle piste della località norvegese, con le atlete che affrontano le manche secondo il loro ordine di partenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9.30 E 12.30 13:32 Lara Della Mea incrementa al primo intermedio. 13:31 Zrinka Ljutic chiude la sua prova in 2:12.76. Il tracciato è molto più filante rispetto alla prima prova. 13:29 Doveroso ricordare che solo le prime quindici classificate conquisteranno punti per la Coppa del Mondo. 13:28 La prima atleta al via sarà la croata Zrinka Ljutic, vincitrice della Coppa di specialità dello scorso anno. 13:27 La start list della seconda manche Zrinka Ljutic – CRO. Lara Della Mea – ITA. Laurence St-Germain – CAN. Katharina Huber – AUT. Marie Lamure – FRA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: tutto pronto per la seconda prova Articoli correlati LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: alle 13:30 il via alla seconda mancheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9. LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Shiffrin-Aicher, si decide tutto. C’è Anna TrockerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9. SHIFFRIN ingiocabile in SLALOM infila la nona vittoria a LEVI, COLTURI seconda | HIGHLIGHTS Una selezione di notizie su Sci alpino Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Slalom Are 2026 in DIRETTA: Shiffrin senza rivali, Della Mea a ridosso della top10; Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: programma, classifiche, chi si qualifica per l'Italia e dove vedere le gare in diretta; Coppa del mondo, Mikaela Shiffrin vince slalom femminile di Are; RECAP! Shiffrin vince, Aicher seconda: che lotta per la generale. LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: bella prova di Della MeaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9.30 E 12.30 13:29 Doveroso ricordare che solo ... oasport.it LIVE Sci, finali di Coppa del Mondo 2026 Lillehammer, trionfo Pinheiro Braathen nel gigante. Slalom femminile, al via 2° mancheA Lillehammer, a due gare dalla fine della stagione con uomini e donne in corsa per la Coppa del Mondo di gigante e slalom femminile con Shiffrin in testa ... sport.virgilio.it , Franz Klammer è stato uno dei più grandi campioni dello sci alpino, simbolo di coraggio e innovazione nella discesa libera. Nato in Carinzia nel 1953, si è rapidamente imposto sulle s - facebook.com facebook POKER DI VITTORIE Vogliamo parlare del weekend dello sci alpino azzurro Abbiamo dato spettacolo nelle prove veloci delle finali di Coppa del Mondo! Dominik Paris, Sofia Goggia e Laura Pirovano: un tris d’assi imbattibile! Riviviamo le emozio x.com