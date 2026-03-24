CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9.30 E 12.30 13.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom femminile di Lillehammer. 11:21 Termina qui, per ora, la DIRETTA LIVE testuale dello slalom femminile di Lillehammer. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire insieme a noi la prima manche e vi diamo appuntamento per la seconda. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 11:20 La seconda manche scatterà alle ore 13:30 11:19 La classifica della prima manche 1 Mikaela Shiffrin USA 1:07.79 2 Wendy Holdener SUI +1.10 3 Paula Moltzan USA +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: alle 13:30 il via alla seconda manche

Articoli correlati

LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Anna Trocker nelle 15! Shiffrin domina, alle 13.30 la seconda mancheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9.

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA: alle 13.30 la seconda manche

Altri aggiornamenti su Sci alpino

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Slalom Are 2026 in DIRETTA: Shiffrin senza rivali, Della Mea a ridosso della top10; Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: programma, classifiche, chi si qualifica per l'Italia e dove vedere le gare in diretta; Coppa del mondo, Mikaela Shiffrin vince slalom femminile di Are; RECAP! Shiffrin vince, Aicher seconda: che lotta per la generale.

LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Anna Trocker nelle 15! Shiffrin domina, alle 13.30 la seconda mancheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9.30 E 12.30 11:21 Termina qui, per ora, la ... oasport.it

LIVE Sci, finali di Coppa del Mondo 2026 Lillehammer, gigante maschile: al via 2° manche. Slalom femminile, si riparte dalla divina ShiffrinA Lillehammer, a due gare dalla fine della stagione con uomini e donne in corsa per la Coppa del Mondo di gigante e slalom femminile: Franzoni in gara ... sport.virgilio.it

, Franz Klammer è stato uno dei più grandi campioni dello sci alpino, simbolo di coraggio e innovazione nella discesa libera. Nato in Carinzia nel 1953, si è rapidamente imposto sulle s - facebook.com facebook

POKER DI VITTORIE Vogliamo parlare del weekend dello sci alpino azzurro Abbiamo dato spettacolo nelle prove veloci delle finali di Coppa del Mondo! Dominik Paris, Sofia Goggia e Laura Pirovano: un tris d’assi imbattibile! Riviviamo le emozio x.com